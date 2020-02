Jegerane avsluttar jakta på ulvar i Letjennareviret

innenriks

Jakta blir avslutta éi og ei halv veke før tida, melder Nationen måndag.

– Det har vore dialog mellom oss og Fylkesmannen, og vi er ganske sikre på at det ikkje er fleire ulvar der. Vi kunne køyrt fram og tilbake i fjorten dagar til, men hadde det vore fleire, hadde vi funne dei no. Det er ikkje vits å bruke pengar og ressursar på denne biten no. Derfor har vi konkludert med at det er tømt, seier leiar for fellingsslaget, Arne Sveen, til avisa.

Regjeringa gav 31. desember i fjor løyve til felling av inntil seks ulvar i Letjennareviret, som er innanfor ulvesona. Fire ulvar er skotne i jakta, som byrja 1. januar.

Sveen seier at jaktlaget vil opne jakta igjen viss dei skulle finne ulv som tilhøyrer reviret.

