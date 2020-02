Kraftig framvekst av partydop – og narkotikaen har vorte mykje sterkare

innenriks

Såkalla rekreasjonsdop – som MDMA, kokain, hasj og marihuana – tar stadig større delar av den samla narkotikamarknaden og inngjekk i nesten to tredelar av alle narkotikasaker hos politiet og tollvesenet i fjor. Det kjem fram av Kripos' årlege statistikk for narkotikafeltet som NTB har gjennomgått.

Hasj, marihuana og andre cannabisbaserte produkt er framleis den narkotikaen politiet tar desidert mest av, og det inngår i 56 prosent av alle narkotikasaker. Kokain og MDMA inngår i høvesvis 5 og 4 prosent av dei.

Medan cannabisbeslaga held seg relativt stabilt høgt, har det ikkje vorte tatt så store mengder MDMA som i fjor. Då vart det beslaglagt cirka 93.400 tablettar og rundt 30 kilo pulver og krystallinsk materiale, sjølv om talet på beslag har falle sidan 2018. Spesielt vart det i fjor tatt mykje pulver, ifølgje Kripos.

Ikkje berre er dette narkotika som ofte blir tatt av yngre brukarar, styrkegrada til stoffa har òg auka kraftig sidan tusenårsskiftet, poengterer leiar Kari Solvik i seksjon for narkotikaanalyse hos Kripos.

Potensielt dødeleg dop

Førre gong MDMA hadde stordomstida si, på starten av 2000-talet, var gjennomsnittleg styrkegrad per tablett 100 milligram. I dag svarer til det beslaglagde pulveret ei gjennomsnittleg styrkegrad på 177 milligram. I enkelte beslag har styrkegrada vore oppe i nesten 249 milligram.

– Det er klart at tablettar med så høg styrkegrad er veldig potente og kan ha fatale konsekvensar. Vi har døme òg i Noreg på at éin gongs bruk har hatt dødeleg utgang, seier Solvik.

For kokain låg den gjennomsnittlege styrkegrada på 63 prosent i fjor – ein kraftig auke frå perioden 2006–2015 då den var på 34 prosent.

– Alle desse stoffa har auka i styrkegrad. Og hasjen er noko heilt anna i dag enn for ti år sidan, seier Solvik.

I hasj har den gjennomsnittlege delen av verkestoffet THC vorte meir enn fire gonger så stor – den har auka frå 7 prosent i perioden 2000–2009 til 29 prosent i fjor. Den sterkaste hasjen politiet fann i fjor, hadde ei styrkegrad på heile 45 prosent.

Betydeleg nedgang

Totalt vart det i fjor registrert 23.413 narkotikasaker – 3,9 prosent færre enn i 2018. Den fallande tendensen har vart i fleire år. Dei fem siste åra har talet på narkotikasaker falle med 25 prosent, viser statistikken.

Det er likevel ingen grunn til at å tru at færre saker kjem av at det er mindre narkotika i omløp, ifølgje Solvik.

– Riksadvokaten har lagt føringar for at vi ikkje skal gå etter slitne brukarar. Og eit anna poeng er at politiet må prioritere. Dei seinaste åra er det andre område som har fått høgare prioritet og mykje merksemd, mellom anna seksuelle overgrep mot barn, nettovergrep og vald i nære relasjonar, seier ho.

Det vart tatt litt meir heroin i fjor enn året før, men fleire år sett over eitt har det vore ein betydeleg nedgang i talet på beslag. Det same gjeld amfetamin. Desse stoffa inngjekk i fjor i høvesvis 2 og 15 prosent av alle narkotikasaker.

– Det som dessutan er nytt, er at vi tar fleire store beslag av opioidhaldige medikament, som oksykodon og tramadol, på opptil 200.000 piller i eitt beslag. Det er no fleire som døyr i Noreg av slike smertestillande, enn det er som døyr av heroin, seier Solvik.

(©NPK)