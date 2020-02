Nordmenn bekymrar seg for cyberangrep

innenriks

39 prosent av nordmenn er svært bekymra for at cyberangrep skal slå ut viktige styringssystem dei komande fem åra, viser befolkningsundersøkinga frå Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB).

35 prosent er svært bekymra for eit terrorangrep. Deretter følgjer flaum med 28 prosent og kapring eller skuleskyting med 27 prosent.

Kvinner meir bekymra

Kvinner er gjennomgåande meir bekymra for ulike hendingar enn menn. Dette gjeld særleg terrorangrep, kapring eller skuleskyting. Menn mellom 40 og 59 år er gjennomgåande mindre bekymra.

Fire av ti svarer at dei er nokså eller godt førebudde på å klare seg i eigen heim i minst tre døgn dersom straum, tele- og internett blir borte.

DSB ønskjer at dette talet skal vere høgare.

Ukjende med tilfluktsrom

– Viss flest mogleg kan ta vare på seg og sine, så kan styresmaktene prioritere dei som treng det mest, viss noko uventa skulle skje, seier direktør Per K. Brekke i DSB.

Over halvparten av dei spurde veit ikkje kvar næraste tilfluktsrom er, eller om kommunen har ein fast møtestad for innbyggjarar ved større ulykker eller kriser.

Ipsos har gjennomført undersøkinga på vegner av DSB. Ho er gjennomført i veke 50 og 51 i 2019. 1.002 personar er intervjua.

