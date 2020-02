Noreg, Island og Liechtenstein ønskjer felles forhandlingar med Storbritannia

innenriks

Solberg møtte statsministrane frå dei to andre EØS-landa måndag, den første arbeidsdagen etter at Storbritannia formelt gjekk ut av EU og dermed også EØS-avtalen. Dei tre er samde om at det beste ville vere at dei samarbeider tett når dei skal forhandle fram ein ny handelsavtale med Storbritannia.

– Det er mykje positivt med å gjere det. Vi har ikkje tatt noka regjeringsavgjerd enno, men det er enno ei oppfatning om at vi kan få mest ut av ei forhandling viss vi forhandlar saman, seier Solberg til NTB.

Felles interesser

Ho viser til at Noreg og Island har mange felles interesser, medan Liechtenstein er spesielt opptatt av finansielle tenester.

– Men vi har vant oss til å forhandle saman, og vi veit kvar vi har utfordringar og at vi må respektere det særlege behovet i dei enkelte landa, seier Solberg.

Også Islands Katrín Jakobsdóttir og Liechtensteins Adrian Hasler understreka ønsket om felles forhandlingar på ein pressekonferanse etter at dei tre statsministrane hadde hatt frukostmøte i Oslo.

Trur på tett samarbeid

– Eg trur vi vil sjå at våre tre land vil samarbeide tett med å få på plass avtalar med Storbritannia, samtidig som Storbritannia inngår avtale med EU, seier Jakobsdóttir.

Ho påpeikar at Storbritannia er ein svært viktig handelspartnar for Island så vel som Noreg.

– Eg meiner det er essensielt at dei tre EØS-landa saman startar diskusjonar om moglege ordningar og innhald i ein framtidig avtale med Storbritannia, sa Hasler.

