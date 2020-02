P-hus på Sola brann i 20 minutt før brannvesenet kom

innenriks

Det melder Teknisk Ukeblad måndag.

Mannskap frå brannvesenet ved lufthamna var likevel på plass då mannskapa frå Rogaland Brann og Redning (RBR) kom, skriv Stavanger Aftenblad.

Fagansvarleg for brannutgreiing ved RBR, Lasse Grahl-Jacobsen, seier til Teknisk Ukeblad at den første bilen truleg brann i rundt åtte minutt før brannvesenet vart varsla. Manglande røykvarsling er blant årsakene til at det tok så lang tid.

– Totalt tok det om lag 20 minutt før første brannressurs kom fram til brannstaden, fortel Grahl-Jacobsen.

Då stod allereie åtte–ti bilar i brann. Det vart raskt klart at det var umogleg å hindre spreiing i den sterke vinden på opptil 19 meter per sekund.

Om lag 1.300 bilar stod parkerte i parkeringshuset då det byrja brenne, men omfanget av skadane etter storbrannen 7. januar er framleis ikkje kjende. Mange av bilane er enno ikkje redda ut.

Parkeringshuset hadde inga form for sprinklaranlegg, ifølgje Stavanger Aftenblad.

