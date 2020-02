Pollestad: Ingen pelsdyrsvar frå Frp i helga

innenriks

Senterpartiet har fremma forslag i Stortinget om «full erstatning» for pelsdyrbønder som må avvikle verksemda. Etter planen skal saka behandlast kommande tysdag.

– Dessverre verkar det som om Frp er meir opptatt av å imøtekomme statsministeren og landbruksministeren enn pelsdyrbøndene, sa leiaren i næringskomiteen Geir Pollestad (Sp) til NTB søndag kveld.

– Vi har ikkje fått nokon respons frå Frp gjennom helga om at dei vil bli samde med Ap og Sp. Det er skuffande. Vi har ei open dør om Frp meiner alvor med å gi pelsdyrbøndene full erstatning, sa han.

Pollestad legg til at han fryktar at situasjonen no vil ende med berre kosmetiske endringar.

Frps landbrukspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen er saksordførar for Sps forslag. Han opplyser til NTB at Frp er i samtalar med Landbruksdepartementet «for å forsøke å gjøre kompensasjonsordningen bedre».

Både Ap og Sp meiner at kompensasjonen frå regjeringa til bøndene er for dårleg. Det same gjer Frp, og dei to raudgrøne opposisjonspartia vil derfor ha Frp med på laget for å prøve å presse regjeringa til å forbetre ordninga.

Framstegspartiets exit frå regjeringa nyleg skapte ny dynamikk i saka, sjølv om partileiar Siv Jensen i Stortinget sist veke sa at partiet ikkje vil stemme for eitt einaste av forslaget frå opposisjonen.

Det var Venstre som i regjeringsforhandlingane, først på Jeløya i 2018 og såg på Granavolden i fjor, fekk gjennomslag for å avvikle pelsdyrnæringa innan 2025.

