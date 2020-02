Spiondømde Frode Berg trekt fram i Ølen Betong-sak

innenriks

Han sa at lik dei to tilsette i det norske firmaet, vart òg Frode Berg kontakta av norsk etterretning. Men medan dei avviste førespurnaden, fekk dei ja frå Frode Berg.

– I den perioden dei to vart tatt av russisk etterretning, var Frode Berg i full aktivitet i Russland. Dei var sannsynlegvis på tå hev når det gjaldt norske informantar då dei to frå Ølen Betong vart arresterte. Korleis hadde det gått om dei to hadde sagt ja? Då er det sannsynleg at dei hadde enda opp som Frode Berg og hamna i russisk fengsel, sa Ristvedt i Oslo tingrett der tvistesaka skal behandlast denne veka.

Saka gjeld erstatning som følgje av rekrutteringsforsøk frå E-tenesta og PST. Firmaet meiner norsk etterretning gjennomførte amatørmessige forsøk på å rekruttere informantar i selskapet, som frå 2007 til 2008 satsa fleire hundre millionar kroner på etablering i Murmansk-området i Russland.

Ifølgje saksøkjar prøvde E-tenesta og Politiets tryggingsteneste (PST) fleire gonger å verve nøkkeltilsette i selskapet på ein uprofesjonell og lite diskré måte. Dette vart fanga opp av russisk etterretning ved FSB. Dei vart avhøyrde under tøffe forhold og utestengde frå landet i ti år.

– Dei vart arresterte på open gate i Murmansk i Russland, mistenkte for å vere informantar. Dei fekk vite at dei visste at norsk etterretning hadde vore i kontakt med dei. Dei vart trua med både giftsprøyte og pistol under eit langt avhøyr, sa Risvedt.

Saksøkjar krev opp mot 145 millionar kroner i tapt forteneste og andre kostnader. I tillegg kjem eit oppreisningskrav for Atle Berge og Kurt Stø, som er dei to nøkkeltilsette saka gjeld.

