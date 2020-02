Advokatar til angrep på norsk praksis i barnevernssaker

innenriks

Høgsterett starta tysdag behandlinga av til saman tre barnevernssaker. Retten har bestemt at sakene skal gå for opne dører.

Behandlinga i Høgsterett kjem etter at Noreg er felt i fleire barnevernssaker i Den europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD).

Det er stor offentleg interesse for behandlinga av barnevernssaker generelt for norske domstolar no, og rundt 70 personar var til stades for å følgje saka første dag.

Anken frå foreldra

Advokat Halvard Helle representerer mora i den første saka.

– Korleis kan det ha seg at ein rettsstat som Noreg på kort tid har vorte dømd fleire gonger av Den europeiske menneskerettsdomstolen? spurde han i innlegget sitt tysdag.

Advokaten viste til at det er uttrykt mål frå norske styresmakter om auka bruk av adopsjon. Han viste heller til det biologiske prinsippet, som går ut på at relasjonen mellom barnet og det biologiske opphavet har ein eigenverdi som må vernast.

Foreldra i denne saka har anka avgjerda frå lagmannsretten om å ikkje tillate ein anke i ei sak om tvangsadopsjon – noko som skjedde etter ei omsorgsovertaking og opphald i fosterheim.

Det dreier seg om eit barn født sommaren 2016. Fordi det er lagt til rette for opne dører i retten, får publikum svært avgrensa informasjon om dei konkrete forholda i saka. I denne saka skal Høgsterett berre ta stilling til om retten kunne avvise anken.

Advokaten ber Høgsterett oppheve avgjera frå lagmannsrette om å ikkje behandle saka.

– Tingretten har lagt for lite vekt på det biologiske prinsippet. Det er fråvike eller sterkt tona ned. Samtidig ser ønsket om auka bruk av adopsjon ut til å vere vektlagt, sa han.

Samvær

Advokaten noterte at retten i avgjerda om tvangsadopsjon ikkje tilstrekkeleg har vurdert grunnen til at det var lite samvær mellom mora og barnet.

Helle tok òg for seg bruk av samvær mellom dei biologiske foreldra og barnet.

– Samværet må ha som mål å byggje opp relasjonen, sa han og la til at han ser eit klart behov for at Høgsterett «fastset ein kurs» for korleis norske domstolar behandlar spørsmål om dette.

I den aktuelle saka vart omsorgsovertakinga av det vesle barnet sett på som langvarig – og det var eit argument for å avgrense samværet mellom mora, faren og barnet. Dette er ein praksis som advokaten til mora meiner ikkje kan forsvarast.

Siste utveg

Advokaten viste til at det har vorte brukt som argument for tvangsadopsjon at barnet har hatt lite kontakt med foreldra. Her meiner advokaten staten bryt forpliktinga si ved til dømes å avgrense samværet til eit par gonger i året.

– Korleis kan ein seie at tvangsadopsjon er siste utveg dersom ein ikkje har prøvd å verne og styrkje kontakten med foreldra? spurde Halvard Helle i retten.

Også advokaten til faren i den første saka, Paal Berg Helland, heldt innlegg på første dagen i rettssaka. Onsdag held advokat Mette Yvonne Larsen, som representerer kommunane i to av sakene som blir behandla, innlegget sitt i den første saka.

Behandlinga i Høgsterett varer til og med måndag neste veke.

