Frp utfordrar regjeringa: Legg ned fylka!

innenriks

Onsdag fremjar Helge André Njåstad og fleire partifellar frå Frp eit representantforslag for Stortinget om å be regjeringa setje i verk ein prosess for å avvikle fylkeskommunen som forvaltningsnivå.

Nedlegging av fylkeskommunane har lenge vore Frp-politikk. Partiet fekk ikkje gjennomslag for dette i regjering, men Njåstad er fast bestemt på at det er realistisk å få regjeringspartia med på forslaget no som Frp har gått ut.

– Eg ventar at regjeringa vil strekkje seg for å kome Framstegspartiet i møte på vår primærpolitikk i einskildsaker. Her har dei ei moglegheit, seier Njåstad til NTB.

