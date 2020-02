Hareide vel ny veg i spørsmål om fartsmåling

innenriks

I Granavollplattforma brann Frp for å avgrense bruken av fotoboksar med gjennomsnittsmåling, og fekk det gjennom. No seier Noregs nye samferdselsminister til NRK at han vil ha meir snittmåling på norske vegar.

– Denne typen verkemiddel avgrensar dødsulykker og alvorleg skadde med 50 prosent, og då er dette eit så godt verkemiddel at vi er nøydde til å bruke det, seier Hareide.

Han påpeikar at det er tydelege faglege tilrådingar på at det er eit godt verktøy.

– Det kjem ikkje til å bli streknings-ATK på alle vegar i Noreg, men på dei mest farlege, der skal vi bruke det, seier Hareide.

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud i Frp synest det er veldig synd viss den ferske statsråden no ikkje følgjer det som står i Granavolden, og meiner det er veldig tydeleg i plattforma at bruken av fotoboksar med gjennomsnittsmåling skal avgrensast. Hareide påpeikar at «å avgrense» ikkje er det same som at noko ikkje skal brukast i det heile.

– Eg følgjer Granavollerklæringa og bruker dette verktøyet der vi treng det mest, svarer Hareide.

Frp meiner heller trafikken kan gjerast tryggare ved å bygge betre vegar, fleire firefelts motorvegar og langsgåande striper – rumlefelt – som gir eit signal til førar når køyretøyet tangerer eller køyrer over linja.

(©NPK)