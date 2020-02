Helsedirektøren åtvarar mot virusfordommar mot kinesarar

innenriks

– Når vi jobbar med ein slik smittsam sjukdom, er det veldig viktig at vi jobbar ut ifrå samarbeid og ein solidarisk tankegang, og ikkje stigmatiserer. Det vil berre hindre arbeidet med å avgrense smitten, seier direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog, til NTB.

Både i Europa og Nord-Amerika har kinesarar og andre asiatar fortalt om rasistiske opplevingar etter at Wuhan-viruset har spreidd seg frå Kina til ei rekkje land.

– Ikkje stigmatisere

– Vi må ikkje stigmatisere folkegrupper i samband med smittsame sjukdommar. Naturlegvis skal ein tenkje gjennom kvar ein ferdast og kva slags forholdsreglar ein skal ta. Men det er viktig å prøve å ta stilling til dette uavhengig av kvar ein trur folk kjem frå, seier helsedirektøren.

Han påpeikar at det lett kan skape stigmatisering når det blir lagt ned forbod for kinesarar å reise inn i enkelte land. Tidlegare har det kome rapportar frå mellom anna Italia, der folk har vorte oppmoda til å unngå kinesiske restaurantar og butikkar.

– Ikkje vurder risiko ut frå utsjånad

Den italienske avisa La Repubblica har trykt eit bilete som er tatt ved ein kafé i Roma, av ein plakat der det står «Ingen tilgang for personar frå Kina».

– Viruset kan ramme alle, og det fungerer dårleg å vurdere risiko basert på utsjånad. Det kan like godt vere ein person med europeisk utsjånad som er smitta av viruset, seier Guldvog.

Han peikar òg på at det er mange nordmenn som har asiatisk eller kinesisk utsjånad.

– Viss du treffer på ein som har kinesisk utsjånad i Noreg, er det sannsynlegvis stor sjanse for at dei bur i Noreg, og i alle fall veldig liten sjanse for at dei kjem frå Wuhan, der viruset har årestaden sin.

