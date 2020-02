Nortura tapte erstatningssak

innenriks

Tvistesaka gjaldt Cowis oppdrag for Nortura i samband med etableringa av Noregs største kalkun- og kyllingslakteri på Hærland i Eidsberg kommune. Cowi var rådgivande og prosjekterande ingeniør på byggjeprosjektet. Nortura meinte at Cowi hadde skuld i at det vart langt dyrare enn planlagt.

Cowi fekk først fullt medhald i tingretten, men Nortura anka til Borgarting lagmannsrett. Anken førte i all hovudsak ikkje fram.

Millionkrav

Nortura kravde ei erstatning frå Cowi på 47 millionar kroner, i tillegg til eit krav om tilbakebetaling på 35 millionar kroner fordi dei meinte det var eit øvre tak for honoraret til rådgivar. Eit fleirtal på fire av fem dommarar tok verken erstatningskravet eller tilbakebetalinga til følgje.

Erstatningskravet nådde ikkje fram fordi retten ikkje fann det sannsynleggjort at det fanst prosjekteringsfeil eller mangelfull rådgiving frå Cowis side som hadde medført forseinkingar i framdrifta. Det hadde heller ikkje ført til fordyrande endringsmeldingar som vart gitt frå entreprenørane i prosjektet, ifølgje dommen.

Cowi tilkjent sakskostnader

Cowi fremma eit motkrav på 3,9 millionar kroner for honorar som ikkje er betalte av Nortura. Cowi vart i lagmannsretten berre tilkjent i overkant av 500.000 kroner av denne summen i motsetning til i tingretten, der dei fekk fullt medhald.

Cowi og forsikringsselskapet AIG vart tilkjent fulle sakskostnader på til saman rundt 26 millionar kroner, cirka 12 millionar kroner for lagmannsretten og 14 millionar kroner for tingretten.

