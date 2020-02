PST: Kan vere rundt 20 vaksne og 20 barn med tilknyting til Noreg i Syria og Irak

innenriks

Ti av dei er internasjonalt etterlyst av Noreg, og PST ønskjer dei arrestert, melder NRK.

Seks vaksne personar med norsk tilknyting er internerte i leirar i Syria, og fire av dei er norske statsborgarar. I tillegg er det kjent at det er fire barn av norske borgarar i leirane, og tre barn med norsk tilknyting.

– Dei som har gjort straffbare handlingar, vil vi arrestere og etterforske, seier PST-sjef Hans Sverre Sjøvold til NRK.

PST-sjefen seier dei prøver å ha oversikt over kvar alle dei norske framandkrigarane er. Han stadfestar òg at dei ikkje aktivt prøver å hente heim nokon frå Syria eller Irak for å straffeforfølgje dei her i Noreg.

Dei siste tala frå Politiets tryggingsteneste (PST) tilseier at i overkant 100 vaksne personar reiste ut frå Noreg til Syria og Irak for å slutte seg til terrororganisasjonar. PST trur at rundt 40 personar av desse er døde. Ein del har kome tilbake til Noreg og 14 personar er domfelte i Noreg etter terrorparagrafane.

PST legg fram trusselvurderinga si for 2020 tysdag klokka 13.

