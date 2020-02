Russisk militærkor nekta innreise til Noreg

innenriks

Festivalleiar for Barents Spektakel i Kirkenes, Luba Kuzovnikova, seier til NRK at det er første gong dei opplever at eit kulturelt samarbeid fell saman som resultat av politisk spenning mellom Russland og Noreg.

– Grunngivinga var eit avgrensa militærsamarbeid mellom Russland og Noreg, mellom anna på grunn av Noregs reaksjon på annekteringa av Krim, seier Kuzovnikova.

Det er Utanriksdepartementet og Forsvarsdepartementet som har sagt nei til koret.

– Uansett kor kaldt forholdet har vore mellom Noreg og Russland, så har det kulturelle samarbeidet vore urørt. Men no har spenninga vorte ein realitet òg for oss, seier Kuzovnikova.

Kommunikasjonsrådgivar Wera Helstrøm i Utanriksdepartementet skriv i ein e-post til NRK at samarbeidet ikkje er mogleg i år. Ho forklarer at medlemmene av koret må gi frå seg fingeravtrykk for å få Schengen-visum, noko russiske styresmakter ikkje tillèt.

