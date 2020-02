Sak mot oppdrettsanlegg opp for Høgsterett

innenriks

Selskapet vart i november dømt for å ha tappa vatn frå Jagedalsvatnet i Flora kommune, slik at det enda 130 centimeter under lågaste reguleringsgrense.

Selskapet vart i lagmannsretten dømt for brot på Naturmangfoldlova og på Vassressurslova og fekk eit førelegg på 250 000 kroner og inndraging på 1,8 millionar kroner.

Tappinga var eit tiltak for å berge 1,7 millionar lakseynglar i ein periode med lite vatn i august 2014. Selskapet hadde ikkje konsesjon til tappinga, og dei fekk heller ikkje medhald i retten då dei viste til nødretten i eit forsøk på å berge eiga næring.

Ifølgje dommen frå Gulating lagmannsrett førte tappinga til at delar av eit naturreservat vart tørrlagt, med døde dyr og plantar som konsekvens.

(©NPK)