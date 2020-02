Staten inngår endå eit forlik i Transocean-saka

innenriks

I 2005 vart Brask saman med sin dåverande EY- og Thommesen-partnar Sverre Koch sikta for medverknad til Transoceans påståtte skattesvik, ei sak som er vorte omtala som største skattesaka i noregshistoria.

I 2014 vart han og to andre skatterådgivarar blankt frifunne i Oslo tingrett. Økokrim valde seinare å leggje bort saka.

Brask seier til Rett 24 at punktum no er sett for hans del.

– No enda saka for min del med eit forlik omtrent på storleik med det opphavlege kravet mitt. Det er alltid hyggjeleg å vinne retten sin, seier han.

Forliket er det siste i ei lang rekkje: Hausten 2018 fekk selskapet Transocean 30 millionar i erstatning, og i fjor sommar vart det inngått forlik om dekning av sakskostnader.

I desember i fjor vart Sverre Kochs tilkjend erstatning på rundt sju millionar, og før helga vart det altså klart at Brask får 35 millionar kroner. Beløpet inkluderer ni millionar til Brasks heileigde holdingselskap Uranos AS.

Framleis står ein pågåande tvist om dekninga av Transoceans sakskostnader att i skattesaka.

(©NPK)