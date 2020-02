Statsrådar møtte «ferjeopprørarane» – inga snarleg løysing

innenriks

Gundersen og mannen Trond-Erik Julseth delte tysdag frustrasjonen sin over høgare ferjeprisar med samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H). Dei to ferske statsrådane var på visitt i Aukra og Molde i Møre og Romsdal.

– Det blir 10.000 kroner ekstra i året. Eg kjem no til å betala 30.000 kroner for å koma meg på jobb kvart år. Då skal du ha bra lyst til å koma deg på jobb! seier Gundersen til NTB.

Ho bur med mann og fire barn i Malmefjorden på fastlandet, men pendlar ut til øya Gossa i Aukra kommune, der ho i ei årrekkje har vore avdelingsleiar på omsorgssenteret. Det vil ho gjerne halda fram med.

– Me greier å ta ferje og halda oss til rutetider. Men prisen gjer eit ganske kraftig innhogg i privatøkonomien.

Deler frustrasjon

Gundersen er ikkje imponert over innsatsen frå politikarane så langt.

– Som vanleg pendlar er forståinga mi at det er fleire aktørar som skuldar på kvarandre, og kanskje ikkje jobbar for å finna ei løysing, konstaterer ho – og får støtte frå Aukra-ordførar Odd Jørgen Nilssen (H).

– Det har vorte for mykje kasting mellom fylkespolitikarane og Stortinget. Som politikarar får me ikkje respekt for den måten å snakka på, seier han.

Nilssens bodskap til både fylkes- og rikspolitikarane er tydeleg:

– Få orden på ferjetakstane, enkelt og greitt.

– Skaper forventningar

Facebook-gruppa Protest mot økte fergetakster Møre og Romsdal har på kort tid fått over 24.000 medlemmer. Statsrådsbesøket skaper forventningar, meiner «opprørsgeneral» Joachim Orvik frå Midsund. Han vil ha ferjetakstane tilbake på 2017-nivå.

– Det er eit veldig stort folkeleg engasjement. Det hastar veldig. Møre og Romsdal er eit stort fylke med mange ferjestrekningar og mykje produksjon som står i spel i næringslivet, seier han.

Også næringslivet merkar dei høgare takstane. Sjømatprodusenten Vikenco har 180 tilsette og omsette i fjor for 1,6 milliardar kroner. Selskapet har rekna seg fram til at det får 2 millionar kroner i høgare ferjekostnader frå 2019 til 2020.

– Me aksepterer ei normal prisstigning på 3–4 prosent. Men me aksepterer ikkje at prisane aukar utover dette, seier Vikenco-sjef Per Olav Mevold.

Revidert budsjett

Lokalt er det no ei klar forventning om at regjeringa skaffar til vegar pengar som kan få takstane ned i revidert nasjonalbudsjett i mai.

– Når du opplever ein situasjon der du får ein kostnadsauke frå 40.000 til 60.000, er det ein veldig stor auke på kort tid, seier Hareide, med tilvising til ein familie der to personar pendlar dagleg.

Han har ingen lovnader om pengar eller noka snarleg løysing å by på.

– Men viss eg ikkje hadde meint at eg kunne gjera noko, hadde eg nok heller ikkje tatt turen i dag, seier Hareide til NTB.

Det er mange grunnar til at fylkeskommunane har sett opp ferjetakstane. Ved innføringa av Autopass reiser passasjerar gratis, men bilane får ein 30 prosent høgare billettpris. Det rammar dermed særleg folk som køyrer åleine.

I tillegg har fylkeskommunane forklart høgare prisar med høgare kostnader knytt til investeringar i ny ferjepark generelt og overgang til låg- og nullutsleppsferjer, som også krev ladestasjonar og annan infrastruktur.

