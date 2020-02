Terrorplanar blir avdekte på internett

innenriks

– Kunnskap om korleis angrep blir hindra, er viktig for at vi som samfunn skal bli i betre stand til å verne oss mot terror, skriv PST i ein ny rapport. Der har dei gått gjennom 91 hindra angrep i Vesten frå perioden 2012 til 2019. Målet var å identifisere kva det er som fører terrorplanar ut i søkjelyset.

Hjelp frå alle hald

Rapporten viser at både privatpersonar og tilsette i offentleg og privat sektor i stor grad bidrar til å avdekkje terrorangrep.

Politiet fangar opp nærast eitt av tre planlagde terrorangrep, noko som tyder på at terskelen for privatpersonar til å kontakte politiet for rådsføring eller varsling, er låg. Det ser PST på som positivt.

Berre ti prosent av hindra angrep skjedde som resultat av tips frå familie og venner, sjølv om det er aktørar som ofte kan ha kjennskap til terrorplanar. Det tyder på at mange som sit på informasjon som kan leie til å hindre terrorangrep, ikkje varslar.

Nettaktivitet avgjerande

Nær halvparten av alle hindra angrepsplanar kom som resultat av aktivitet på internett. Ei årsak til dette er at mange med eit ønske om å utføre terrorhandlingar kan vere opne om dette på sosiale medium eller nettforum.

PST skriv at dei ønskjer å få vite om forhold relatert til åtferd, utsegner og innkjøp av materiell. Dette kan vere ekstreme haldningar eller mistenkjelege kjøpt av mellom anna kjemikalium og tennmiddel. Dei presiserer at tips om nokon ikkje nødvendigvis vil føre til negative konsekvensar for vedkomande, og at tipsarar blir verande anonyme.

