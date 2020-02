Elbillading kan bli dyrare – om ettermiddagen

innenriks

Onsdag legg Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) fram forslag til nye reglar for korleis nettleiga for straum skal bli i åra framover. Eitt av forslaga er høgare nettleige på tider av døgnet med høgt straumforbruk.

– Forslaget vil ikkje få store konsekvensar for dei aller fleste. Det er eit forslag som gjer at du kan spare ein del over tid ved å fordele forbruket betre gjennom døgnet og gjennom veka, seier NVE-direktør Kjetil Lund til NRK.

Nettleiga utgjer om lag ein tredel av straumprisen og finansierer kostnaden til straumnettet på om lag 27 milliardar kroner i året. Lund påpeikar at stadig fleire brukar mykje straum på ein gong, og at utviklinga av elbilar, elbussar og elferjer inneber behov for nye investeringar i nettkapasitet.

– Det er ei utvikling som set straumnettet vårt under press, seier Lund.

