Elddåp i Stortinget for Helleland

innenriks

Kva vil statsråden gjere for å sikre låg arbeidsløyse og høg del sysselsette i heile landet?

Kva vil statsråden no gjere for å sikre at alle i Noreg får tilgang til eit effektivt og stabilt breiband, som vil sikre busetjing i heile landet?

Korleis vil statsråden ta vare på distriktsomsyn i den vidare prosessen med domstolsstrukturen?

Det var berre nokon av spørsmåla distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) måtte svare på i den ordinære spørjetimen i Stortinget onsdag.

– Håpet no er at distriktsministeren skal vere litt meir enn pynt. At ho ikkje er berre endå eit lureriforsøk der Erna Solberg & Co håper at distrikta ikkje skjønner kva som føregår, forklarer Eirik Sivertsen, kommunalpolitisk talsperson for Arbeidarpartiet.

Også Ap-leiar Jonas Gahr Støre var blant spørsmålsstillarane. Då turen hans hadde kome, nytta Helleland høvet til å takke for spørsmålsrunden.

– Eg er veldig glad for at Arbeidarpartiet ønskjer å bruke så mykje tid på distriktspolitikk, moglegheitene og utfordringane i distrikta, i Stortinget, sa Helleland.

(©NPK)