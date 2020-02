Gatekunst stolen i Bergen

innenriks

Eitt døgn etter at den anonyme gatekunstnaren AFK saman med 12 andre kunstnarar smykka eit 260 meter langt byggegjerde i Bergen, vart verkt hans skrudd ned og stole.

Det er kommunen som ville at byggegjerdet rundt rådhuset i byen skulle bli kledd med kunst i byggeperioden fram til 2021. 80.000 kroner er brukt til verka som måndag vart hangne opp. Men etter eit døgn var verket til AFK vekk.

Kunstnaren vart for alvor kjent etter at han hang opp eit bilde av Sylvi Listhaug for to år sidan i Bergen og eit anna bilde av WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange på same stad i fjor. Også det sistnemnde vart stole, men kom i mai fjor øydelagt tilbake.

– Det skulle vere noko fint for alle, og så er det nokon som har gjort seg rik med å skulle ha det for seg sjølv, seier prosjektleiar Anders Oskar Næss til Bergens Tidende.

Han seier at området er videoovervaka, men gir tjuven eller tjuvane ein sjanse til å gi kunstverket tilbake.

– Vi oppmodar vedkommande til å komme tilbake med bildet.

(©NPK)