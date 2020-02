KRIK seier nei til at tilsette kan vere sambuarar eller homofilt sambuande

innenriks

Det skjedde då det nye verdidokumentet til Kristen idrettskontakt (KRIK) vart vedtatt av eit samrøystes styre måndag kveld, skriv Vårt Land.

– Styret er veldig fornøgd med det dokumentet som no finst. Innhaldet i verdidokumentet vil vere veldig lett å kjenne att for KRIK-arar, men dokumentet som no finst, er ei samanfatning av fleire dokument som har vorte brukte tidlegare, seier generalsekretær Silje Kvamme Bjørndal til avisa.

Organisasjonen fekk i fjor haust mykje merksemd då det internt var usemje om sambuarar og homofilt sambuande kan vere frivillige leiarar på leirane til organisasjonen. Det enda med at generalforsamlinga i november vedtok at det skal vere lov for sambuarar og homofilt sambuande å vere frivillige leiarar.

– Det er heilt naturleg at KRIK differensierer mellom tilsette og frivillige instruktørar. I dei fleste organisasjonar er det jo slik at ein forventar noko anna av dei som får ein lønnsslipp frå organisasjonen, enn frå dei som er frivillige instruktørar nokre få dagar i året, seier Bjørndal.

(©NPK)