KRIK vurderer krav til tilsette i samlivsspørsmål

innenriks

Styret skal framover jobbe med å avklare tydelegare korleis dei skal stelle seg til tilsette som eventuelt er sambuarar eller homofilt sambuande, ifølgje Vårt Land.

Avisa melde tidlegare at styret hadde sagt nei til at sambuarar eller homofilt sambuande kan vere tilsett. Men ifølgje generalsekretær i KRIK, Silje Kvamme Bjørndal, er saka meir nyansert.

– Det er forskjell på ulike stillingsgrupper. Dette kjem an på kva formålet med stillinga er. Lat oss seie at vi skal tilsetje ein HMS-ansvarleg som har ansvar for sikkerheita på mellom anna klatrekurs og fjellturar. Då er dette ei heilt anna stilling enn ein prest. Kva kriterium vi stiller, vil naturlegvis variere, seier Bjørndal til NTB.

I eit styremøte måndag kveld vedtok Landsstyret til KRIK eit såkalla verdidokument. Der blir det fastslått at det blir stilt ulike krav til frivillige og tilsette i organisasjonen, til dømes i samlivsspørsmål.

– Det er heilt naturleg at KRIK differensierer mellom tilsette og frivillige instruktørar. I dei fleste organisasjonar er det jo slik at ein forventar noko anna av dei som får ein lønnsslipp frå organisasjonen enn frå dei som er frivillige instruktørar nokre få dagar i året, seier Bjørndal.

I praksis betyr dette at frivillige kan vere sambuarar eller homofilt sambuande, medan reglane for dei tilsette no skal gåast gjennom og bli tydelegare.

