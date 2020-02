Kvinnekamp om leiarverv i Høgre

innenriks

Valnemnda er delt om kven som skal ta over leiinga for kvinnenettverket, ifølgje NTBs kjelder med kjennskap til prosessen.

Det er olje- og energiminister Tina Bru som har hatt vervet, men ho har meldt at ho ikkje ønskte attval.

Det ligg dermed an til at landsmøtet må velje mellom Gimse og Lønseth. Begge representerer Sør-Trøndelag på Stortinget. Gimse (48) sit i næringskomiteen som fast møtande vara for Linda Hofstad Helleland, som har vorte distriktsminister.

Lønseth (28) vart vald inn på Stortinget i 2017 og sit i helse- og omsorgskomiteen.

Leiaren for Høgres kvinneforum sit òg i arbeidsutvalet til partiet saman med partileiinga.

