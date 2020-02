Legemiddelselskap loddar ut dosar med den dyraste medisinen i verda

innenriks

Då det sveitsiske legemiddelselskapet Novartis fekk medisinen Zolgensma godkjent i USA til bruk mot sjukdommen spinal muskelatrofi (SMA) i fjor, vart han raskt kjent som «den dyraste medisinen i verda».

Prislappen er 2,1 millionar dollar for genterapibehandlinga, som tar rundt ein halvtime. Det er for dyrt for dei fleste, og for at fleire utanfor USA skal få testa medisinen, tilbyr Novartis dette lotteriet.

Prosessen som no er i gang, er høgst problematisk, meiner professor Reidun Førde ved senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo.

– Det er vanskeleg for meg å sjå det annleis enn at legemiddelfirmaet ønsker å få eit fotfeste i marknaden. Det kan vere ein måte å presse styresmaktene på til å ta opp ei behandling som ikkje har følgt dei vanlege prosessane for opptak, seier Førde til VG.

SMA høyrer til ei gruppe av sjukdommar som er kjenneteikna ved at dei motoriske cellene i ryggmergen blir øydelagde. Det er den vanlegaste dødelege og arvelege sjukdommen hos barn i vår del av verda. I USA blir om lag 400 barn ramma av sjukdommen kvart år.

Medisinen er utvikla for å kunne bli gitt til barn under to år som gjennom ein gentest er diagnostisert til å kunne utvikle ein av tre ulike former for sjukdommen.

Frå før finst berre medisinen Spinraza, frå selskapet Biogen, som behandling mot SMA. Dette er ein medisin som må takast kvar fjerde månad og som kostar 3 millionar årleg etter første års behandling som kostar over dobbelt så mykje.

I Noreg blir enkelte barn med SMA behandla med Spinraza, men under ei rekke føresetnader.

(©NPK)