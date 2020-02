Medium: Tina Bru er innstilt som ny nestleiar i Høgre

innenriks

Bru er peika ut av nominasjonskomiteen som ny nestleiar i Høgre, får Stavanger Aftenblad opplyst av kjelder med innsikt i prosessen. Det same seier kjelder til VG.

Dette tyder ikkje at ho er formelt vald, men Erna Solbergs utpeika stjerneskot har vorte vigd mykje tillit over tid. Alt tilseier at valet på landsmøtet derfor blir ein rein formalitet, skriv Aftenbladet.

Heile Høgre-leiinga inklusive statsminister Erna Solberg er på val når landsmøtet går av stabelen 27. til 29. mars. Både Solberg og nyutnemnd finansminister Jan Tore Sanner, som er 1. nestleiar, har begge ønskt attval, medan helse- og omsorgsminister Høie har takka nei.

Bru har gjort ein bratt karriere i Høgre. I 2013 vart ho vald inn på Stortinget frå Rogaland og sat i energi- og miljøkomiteen fram til ho vart utnemnd til olje- og energiminister 24. januar.

Same månad sa ei sentral plassert Høgre-kjelde til Aftenbladet at det ikkje er mange reelle kandidatar att til nestleiarrolla enn Tina Bru.

Bru sit i Høgre-toppleiinga og leier Høgres kvinneforum. Ho har likevel varsla at ho vil seie frå seg dette leiarvervet.