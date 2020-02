NorSIS spår meir avansert pornosvindel i 2020

innenriks

I rapporten «Trusler og trender 2019-2020»ser NorSIS òg for seg at 2020 vil føre med seg ein ny pornosvindel, ein meir avansert versjon av runden frå i fjor, der truleg hundretusenvis av nordmenn fekk e-post med likelydande ordlyd om at dei hadde vorte filma medan dei såg på nettporno, og at opptaka ville bli offentleggjorde om dei ikkje betalte i kryptovaluta.

NorSIS skriv at pornosvindlane i 2019 vart gradvis forbetra. Den dårlege engelsken vart bytt ut med god norsk. Svindel-e-postane vart meir truande og målretta. Det vart trua med å offentleggjere video av offeret som såg på porno, med unge tenåringar. Situasjonen vart endå meir tabulagd, svindel-e-posten starta gjerne med «Jeg vet du er pedofil».

Linjene kokte

Svært mange nordmenn fekk pornosvindeltrusselen og var i tvil om dei skulle ta han på alvor, og i periodar kokte det ifølgje NorSIS på linjene deira.

Etter pornosvindelen i 2018 gjennomførte NorSIS ei undersøking der 15 prosent svarte at dei hadde fått e-post med trussel om at biletmateriale av at dei såg på porno, ville offentleggjort om dei ikkje betalte, og av dei som har fekk slik førespurnad, svarte heile 16 prosent at dei har betalte svindlarane. NorSIS antydar at så mange som titusenvis av nordmenn også i 2019 har betalt millionar av kroner for å unngå å bli «avslørte».

Berre lureri

For alt var ein svindel også då. Det påståtte biletmaterialet, som var vedlegg som ikkje kunne opnast, eksisterte ikkje, og verifiseringa av at avsendar visste noko om mottakar, var brukarnamn og passord skaffa gjennom større phishing-angrep, ikkje gjennom hacking av personleg datamaskin.

I 2020 spår NorSIS nye svindlarforsøk av same type, berre meir avanserte, truande og overtydande.

Det finst òg ein reell fare for ekte seksuell utpressing og datingsvindel, noko som også kan vere ekstremt belastande.

