Regjeringa har brukt over 19 millionar kroner på tidlegare regjeringspolitikarar

Kostnadene omfattar statsrådar, statssekretærar og politiske rådgivarar som har forlate si stilling, ifølgje Stavanger Aftenblad.

Statsrådar som må gå på dagen, får lønn i éin månad eller i inntil tre månader dersom vedkommande ikkje får nokon ny jobb i perioden.

Tidlegare statsrådar kan òg få opptil seks månadslønner frå datoen dei trer av dersom dei får karantene på grunn av overgang til ny rolle.

Statssekretær Rune Alstadsæter (H) ved Statsministerens kontor seier til avisa at regjeringa følgjer dei same reglane for ytingar for fråtreding som statsrådane som gjekk ut av den raudgrøne regjeringa i 2013. Reglane for ytingar for fråtreding for regjeringspolitikarar vart sist behandla av Stortinget i 2011.

