Tingretten gløymde å skaffe tolk – valdssak måtte utsetjast

innenriks

Rettssaka skulle ha starta i Aust-Telemark tingrett tysdag, ifølgje Varden. Partane møtte opp i retten, men utan tolk måtte det heile utsetjast.

Aktor Siv Elise Kvamsdal seier at forgløyminga er uheldig, særleg sidan fleire barn er involverte i saka. Ho kan ikkje hugse å ha opplevd noko liknande tidlegare.

– Det kan skje feil i alle system, så det skal ein ta høgd for. Men akkurat i ei sak som dette, som involverer mindreårige barn og to tiltala, samtidig som at saka var fastsett i november, men vart utsett den gong, synest eg dette er veldig uheldig, seier Kvamsdal.

Administratoren i retten, tingrettsdommar Morten Thomsen, seier at hendinga er sterkt beklageleg.

– Det er ein menneskeleg feil. Saksbehandlaren har masse å passe på. Av og til kan det gå i surr, seier han.

Tingretten jobba med å få på plass tolk slik at rettssaka kunne starte onsdag. Foreldreparet er tiltala for å fleire gonger ha slått og klypt barna over ein periode på fem år.

