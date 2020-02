Tre av fire i nord ønskjer statleg luftambulanseteneste

innenriks

Det kjem fram i ei fersk meiningsmåling utført av InFact på vegner av NRK.

Over 1.200 personar i Troms og Finnmark er spurde, og totalt svarte 76 prosent at dei ønskjer at staten skal ta over ambulansetenesta.

– Målinga viser det eg har vore veldig klar over, nemleg at mange har vore og er bekymra for situasjonen i luftambulansetenesta. Då er det og naturleg at ein peikar på andre løysingar, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Babcock tok i juli i fjor over drifta av alle ambulansefly i Noreg. Selskapet har hausta kritikk, mellom anna for då dei i desember måtte setje fleire av flya sine på bakken grunna tekniske problem, noko som ramma beredskapen i Nord-Noreg.

– Vi har forståing for at så mange meiner dette etter hausten som har vore krevjande for vår del. Vi har slite med bemanning, og vi har hatt store tekniske utfordringar, så det er fullt forståeleg at folk ønskjer ei statleg overtaking, seier driftsleiar Hilde Sjurelv i Babcock.

