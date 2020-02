Tvangsadopsjon var riktig, meiner advokatane til kommunen

innenriks

Advokat Bendik Falch-Koslung argumenterte for dette på andre dag i rettssaka onsdag.

Sentralt i sakene som Høgsterett no behandlar i storkammer, er forskjellen i praksisen mellom norsk barnevern og domstolar og sakene der Noreg nyleg er felte i Den europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg.

EMD mot norsk praksis

EMD har vore særleg kritisk til den norske praksisen med strenge vilkår for samvær ved omsorgsovertaking, og berre i enkelte tilfelle opnar EMD for i meir eller mindre grad å nekte samvær.

Det gjeld ifølgje EMD viss foreldra er «særleg ueigna».

– Det meiner eg er tilfelle i denne saka, sa advokaten i retten.

Han trekte mellom anna fram tidlegare dokument i saka som viser til problema mor har med rus og psykisk helse, og at faren er domfelt for straffbare handlingar. Faren skal òg ha komme med truslar mot ein saksbehandlar i barnevernet.

Fordi rettssaka er tilrettelagt for opne dører, kan advokatane i Høgsterett berre i svær avgrensa grad gå inn på detaljar i sakene medan publikum i salen høyrer det.

Medgav svakheiter

Samtidig medgav advokat Falch-Koslung at det kan rettast kritikk mot den aktuelle kommunen mellom anna fordi det ikkje vart utnemnt ein sakkunnig då saka vart behandla i fylkesnemnda.

Dette er den første av tre saker om barnevern som Høgsterett behandlar denne og neste veke. I denne saka skal Høgsterett berre ta stilling til om lagmannsretten kunne avvise ankane frå foreldra.

Trass i forholda det kan rettast kritikk mot, meiner advokat Bendik Falch-Koslung at Høgsterett ikkje skal oppheve dommen til lagmannsretten.

Advokat Halvard Helle som representerer mora i den aktuelle saka, heldt innlegget sitt tysdag. Han var tydeleg på at EMD-avgjerdene må få betydning i Noreg.

– Dei viser at ein må legge vekt på å styrke og verne familieband framfor å sjå på dei aller fleste plasseringane av barn i omsorga til barnevernet som langsiktige. I tillegg er det eit klart behov for å utvide samværet betydeleg frå det som har vore praksis i Noreg fram til i dag, sa advokaten til NTB.

– Kjem av svake grunngivingar

Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten heldt innlegget sitt i Høgsterett onsdag og meiner Strasbourg-dommane mellom anna kjem av svake grunngivingar i norsk rett.

– Det er ikkje noka motsetning mellom EMDs avgjerder og norsk rett, men det EMD peikar på, er at det er viktig at dei som tar avgjerder i barnevernssaker, har breitt avgjerdsgrunnlag, og at dei har grundige grunngivingar for det dei gjer. Det er kva EMD er særleg opptatt av, og det er ei nyttig påminning for alle norske styresmakter, seier Emberland til NTB.

I innlegget sitt bad han Høgsterett om å presisere dette i den kommande dommen.

Vann i Menneskerettsdomstolen – krev gjenopning

Samtidig som Høgsterett behandlar tre barnevernssaker i storkammer, har det vorte kjent at ei kvinne som fekk sonen tvangsadoptert bort i 2012, krev saka gjenopna.

I september i fjor slo EMDs storkammer fast at Noreg gjennom tvangsadopsjonen har krenkt både rettane til kvinna og sonen. Saka har fått mykje omtale.

I eit brev frå Høgsterett til ein kommune i slutten av januar kjem det fram at kvinna har kravd gjenopning av den betente tvangsadopsjonssaka, som vart rettskraftig i 2012 då Høgsterett sa nei til å behandle anken til kvinna, skriv Dagbladet.

Avisa får opplyst at saka skal behandlast av Høgsteretts ankeutval.

