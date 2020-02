Utval vil rydde i regelverk for byggnæringa

innenriks

Plan- og bygningsregelverket har vorte kritisert for å vere for omfattande og komplekst, samtidig som det blir etterlyst klarare ansvarsfordeling og meir kontroll. For to år sidan vart det derfor sett ned eit utval for å sjå på dette.

Byggkvalitetsutvalet overleverte onsdag rapporten sin til kommunalminister Nikolai Astrup (H).

Rydde opp i regelverket

Sjølv om det jamt over er høg kvalitet i byggjebransjen, skjer det for mange og alvorlege byggfeil, erkjende utvalsleiar Nils-Henrik Mørch von der Fehr. Han påpeika at det òg er eit betydeleg innslag av arbeidskriminalitet.

Målet med forslagspakken er å rydde opp i eit regelverk som dels er overflødig og dels verkar mot føremålet sitt. Eit sentralt punkt er å få ei betre avklaring av ansvarsforhold.

Fleire tiltak

* Ansvarsrettsystemet blir foreslått avvikla, slik at byggherren åleine skal stå ansvarleg i byggjesaker overfor det offentlege dersom det ikkje blir bygt i tråd med løyve. Det skal gjere det tydelegare kven som har ansvaret og redusere misforståingar, meiner utvalet.

* Systemet med at staten bestemmer kven som er kvalifisert til byggjearbeid, og der praksis og erfaring i lita grad får utteljing, blir òg foreslått avvikla. I staden bør det gjelde kompetansekrav som skal følgje personen, ikkje firmaet.

* Sentral godkjenningsordning blir lagd ned, og blir erstatta med lovregulering av yrke.

* Styrkt kontroll på byggjeplassar, innføring av byggskadeforsikring etter dansk modell og satsing på erfaringane til næringa om kompetansebehov, er fleire forslag.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil no sende rapporten ut på høyring og invitere til eit innspelsmøte med aktørar frå bransjen.

