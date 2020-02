Vestlandsbønder vil kvitte seg med mjølkekvotane

innenriks

Oppkjøpsordninga er eit resultat av at Noreg må avvikle eksportsubsidiane innan 2021, og målet er å gjennomføre ei oppkjøpsordning der ein mjølkekvote på 40 millionar liter skal kjøpast ut.

Ifølgje Bergens Tidende har 592 mjølkekvoteeigarar på landsbasis så langt meldt interesse for å selje kvotar. 126 eigarar av mjølkekvotar i Vestland har meldt interesse, og det er for mange til at alle kan få ønsket innfridd. Medan 4,9 millionar liter mjølk skal ut av produksjon i Vestland, utgjer kvotane som no blir ønskt selde i regionen heile 8,6 millionar liter mjølk.

Ifølgje BT er gongen i saka at kvoteeigarane etter å ha meldt interesse, må sende sjølve søknaden om sal av grunnkvote inn før 31. mars. Kven som får selt, blir avgjort etter «først til mølla»-prinsippet.

