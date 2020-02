Åtte av ti polititilsette positive til generell væpning

innenriks

15 prosent av dei tilsette gir opp at dei er imot, medan 5 prosent er usikre, viser Politihøgskolens undersøking.

Det betyr at det har vore ei tydeleg endring polititilsette sitt syn dei siste åra. Fleirtalet i politiet var imot generell væpning i undersøkingar frå 2011 og 2012, skriv Politiforum.

Polititilsette i byar og bynære strøk er meir positive til generell væpning enn dei som arbeider i meir «rurale» strøk.

Heile 87 prosent av dei polititilsette i Oslo er for generell væpning, mot 73 prosent i Agder, kor flest er imot.

– Vi tenker at den mellombelse væpninga kanskje er den viktigaste enkeltfaktoren som har gjort at fleire er for væpning no, seier førsteamanuensis Gunnar Thomassen ved Politihøgskolen.

Den mellombelse væpninga av politiet vart innført i november 2014 og varte til februar 2016.

