Barnevernet var fordomsfullt, meiner advokaten til foreldra

Dette er den andre av dei tre sakene som Høgsterett denne veka og måndag neste veke behandlar i storkammer. Det som skil saka frå dei to andre, er at retten her kan avgjere saka.

Advokaten til foreldra, Anders Brosveet, peika i retten på ei rekke ting han meiner vart feilvurderte i saka.

To månader gammalt barn

Det dreier seg om eit barn som var to månader gammalt då foreldra mista omsorgsretten – etter at barnet og foreldra hadde budd på eit barne- og familiesenter heilt frå barnet vart født.

Avgjerda baserte seg på at barnet hadde hatt ein såkalla skeivutvikling. Mellom anna vart det trekt fram at barnet ikkje utvikla normal vekt og dessutan var uroleg. I tillegg vart mora då ho var yngre, diagnostisert som lettare psykisk utviklingshemma, noko dei meiner ikkje stemmer.

– Bygger på gjetting

Advokaten til foreldra meiner dei aktuelle vurderingane bygger på gjetting frå barne- og familiesenteret og også frå barnevernstenesta.

– Dei er prega av førehandsmeiningar, slo Brosveet fast i retten.

Då tingretten behandla saka, vart omsorgsovertakinga oppheva. Kommunen anka avgjerda. Fleirtalet i lagmannsretten kom til motsett konklusjon og meinte at omsorgsevnene til begge foreldra kom til kort. Eit mindretal i lagmannsretten meinte at overtakinga av omsorg var basert på feilaktige vurderingar.

Under Høgsteretts behandling av saka er det kalla inn ein sakkunnig, og det er i utgangspunktet berre under forklaringa hans fredag at dørene blir lukka.

Normalt lukka dører

Normalt går alle barnevernssaker for lukka dører, men på grunn av den store offentlege interessa har Høgsterett gjort tilpassingar slik at sakene kan vere opne for publikum. Det gjer at advokatane mellom anna må unngå å bruke namn på involverte og kvar sakene stammar frå.

Under behandlinga torsdag måtte høgsterettsjustitiarius Toril Marie Øie fleire gonger gripe inn og legge ned referatforbod då advokaten til foreldra mellom anna nemnde namnet til barnet.

Behandlinga i Høgsterett kjem etter at Noreg i fleire barnevernssaker har vorte felt i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD).

