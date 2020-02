Far dømd til to års fengsel for å ha forlate barna sine i utlandet

innenriks

Det var sommaren 2018 mannen og dei to barna reiste til Pakistan for å besøkje den sjuke mora til mannen. Meininga var at dei skulle returnere til Noreg seinare same sommar, noko som ikkje skjedde.

Over eitt år seinare kom faren tilbake til Noreg utan barna. I retten hevda han at han hadde vorte tatt til fange av Taliban i Afghanistan og at han derfor ikkje hadde høve til å ta med seg barna på turen tilbake.

Tingretten har dømt mannen for grov omsorgsunndraging, og skriv i dommen at ikkje noko i saka underbyggjer at han har hatt noko ønske om å få barna tilbake til Noreg.

Mora til barna melde forholdet hausten same år. Foreldreparet var separert, men var samde om å ha felles foreldreansvar for barna. Mora hadde samtykt til at barna skulle vere med til Pakistan.

Barna har enno ikkje returnert til Noreg, og mor har ikkje høyrt frå dei sidan dei drog, ifølgje dommen.

Før reisa skreiv den no dømde mannen under på ein «garanti» der han garanterte at formålet hans med å låne passet til barna var mellom anna å besøkje den sjuke mor si.

Mannen melde seg sjølv til politiet då han kom tilbake til Noreg. Han har vore fengsla sidan.

I tillegg til fengselsstraffa blir mannen dømd til å betale 50.000 kroner oppreisning til mora.

