Frp skyt ned Sp-ulveforslag, vurderer lovendring i staden

innenriks

Frp meiner dommen som Borgarting lagmannsrett kunngjorde førre veke, tyder at lova står i vegen for Stortingets fastsette bestandsmål. I dommen heitte det at to vedtak frå 2017 om felling av ulvane i revira i Julussa og Osdalen er ugyldige.

Klima- og miljødepartementet melde torsdag at dei ankar dommen til Høgsterett.

– Viss Høgsterett held fast på dommen, kjem eg med ein gong til å ta initiativ til å gjere nødvendige endringar, seier miljøpolitisk talsperson Jon Georg Dale (Frp) til NTB.

– Viss dagens lov står i vegen for Stortingets fastsette bestandsmål, så er det lova det er noko i vegen med, ikkje bestandsmålet.

– Ville røysta for

Dale seier at dommen i lagmannsretten er årsaka til at partiet hans likevel ikkje vil støtte Senterparti-forslaget på Stortinget om å felle 10–12 ulvar i revira i Mangen og Rømskog i Akershus.

Etter at partiet gjekk ut av regjering, varsla stortingsrepresentant Bård Hoksrud at Frp kunne kome til å støtte forslaget frå Senterpartiet om å skyte fleire ulvar. Men Dale avviser blankt at partiet har snudd i saka. Han påpeikar at ei avgjerd om lisensjakt på dei to ulveflokkane ville vorte anka inn for domstolane, på same grunnlag som dommen frå 2017.

– Hadde ikkje dommen kome, hadde vi røysta for dette forslaget, seier Dale.

Dersom ikkje staten vinn fram i Høgsterett, vil Dale foreslå å styrkje avgjerda i Naturmangfaldlova, som tillèt jakt for å «ivareta allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning».

Det kan gjerast utan at det utfordrar internasjonale avtalar om trua dyr, meiner han.

Viktig med avklaring

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) meiner det er viktig at Høgsterett tar endeleg stilling og klargjer korleis naturmangfaldlova skal forståast. Departementet vil derfor levere inn ein anke til Høgsterett innan fristen 29. februar.

– Ein kan vere for eller mot lisensfelling av ulv, men vi må uansett ha klart for oss kva for nokre rettslege rammer som gjeld, seier han.

Norges Bondelag meiner òg det er avgjerande at saka blir anka til Høgsterett.

– Vi har ein situasjon der Stortingets rovdyrforlik ikkje kan handhevast. Beitenæringa står utan verktøy, og problemet veks, seier leiar Lars Petter Bartnes.

Fungerande generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdsnaturfondet er ikkje overraska over anken og påpeikar at departementet tapte på vesentlege punkt.

– WWF vurderer framleis dommen og har enno ikkje konkludert om vi kjem til å anke, seier ho.

Det var WWF som stemna staten for retten i 2017 fordi dei meinte det var gitt løyve til å felle for mange ulvar og at jakta trua overlevinga til bestanden.

(©NPK)