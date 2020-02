Havarikommisjonen: Dårleg sikt var årsaka til helikopterstyrten på Svalbard i 2017

innenriks

Siktforholda var godt under krava for innflyging, ifølgje Statens havarikommisjons rapport, som vart offentleggjord torsdag.

– Trass i dette heldt flygarane fram innflyginga til dei mista visuelle referansar og havarerte, blir det slått fast.

Det er ikkje avdekt tekniske problem med helikopteret som kan forklare hendinga.

Alle om bord hadde hoppa ut då helikopteret styrta. Ingen av dei hadde på seg flytevestar eller overlevingsdrakter.

– Ein kan gå ut frå at dei etter få minutt vart så nedkjølte at dei ikkje klarte å halde seg på overflata på grunn av luft- og vasstemperatur og sjøgang, skriv havarikommisjonen.

Helikopteret var på veg frå Pyramiden til Heerodden med åtte personar om bord og skulle lande på den russiske helikopterbasen. Det er avdekt forhold ved basen som tyder på at standardane til selskapet ikkje er overhaldne, ifølgje havarikommisjonen.

Dei meiner at russiske luftfartsstyresmakter og helikopterselskapet må følgje opp dette for å sørgje for at styresmaktsforskrifter og selskapskrav blir overhaldne.

Ulykka skjedde 26. oktober 2017. Ein av dei omkomne vart henta opp av vatnet nokre dagar seinare, medan resten av dei sju ikkje er funne. Helikopteret vart funne på 209 meters djup om lag 2 kilometer utanfor Heerodden.

(©NPK)