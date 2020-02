Kontrollkomiteen utset frist i Nav-saka

innenriks

Komiteen var eigentleg venta å gi frå seg innstillinga si førstkomande tysdag. No blir fristen utsett til 25. februar, skriv Dagsavisen.

– Det er ikkje noko dramatikk i dette. Den politiske stoda er no ei anna. Det er ikkje lenger ein statsråd som opplever å stå i limbo. Det betyr at vi kan ta oss litt betre tid, og lage eit meir utfyllande dokument, seier saksordførar Eva Kristin Hansen (Ap) til Dagsavisen.

Sosialistisk Venstreparti (SV), Raudt og Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) varsla tidlegare mistillit mot dåverande arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), men etter ho gjekk av som arbeidsminister 24. januar, er det uklart korleis partia vil løyse saka.

SVs representant i kontroll- og konstitusjonskomiteen har tidlegare varsla i Dagsavisen at partiet vil vurdere eit såkalla daddelvedtak mot statsministeren i staden, fordi dei meiner ho no tar over det politiske ansvaret for Nav-skandalen.

Eit daddelvedtak er den sterkaste forma for kritikk Stortinget kan kunngjere overfor ein statsråd utan å fremje mistillit.

Arbeidarpartiet ikkje konkludert i spørsmålet. Det har heller ikkje Senterpartiet.

