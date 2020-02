innenriks

Justert driftsresultat etter skatt var 1,19 milliardar dollar, ned frå 1,54 milliardar dollar i same periode i fjor. Lågare prisar både for væskeprodukt og gass påverka driftsresultatet for kvartalet, melder selskapet.

– Rekordhøg produksjon, reduserte kostnader og framleis sterk kapitaldisiplin bidrog til solide resultat i eit kvartal med lågare råvareprisar, seier konsernsjef Eldar Sætre i Equinor i ei pressemelding torsdag morgon.

(©NPK)