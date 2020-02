innenriks

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) seier i ei pressemelding at endringa er eit ledd i den pågåande oppryddinga etter Nav-saka.

– Eg har tidlegare vore tydeleg på at det er ein god sjanse for at det er fleire område der regelverket er praktisert feil. Som ein del av oppryddinga endrar vi no praktiseringa av tilknytingskravet folketrygda har til Noreg, seier Røe Isaksen.

Statsråden informerte Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om endringa i eit brev torsdag.

Han presiserer at sjølv om også denne saka er EØS-relatert, er ho ikkje ein del av det som har vorte kjent som Nav-saka.

– Endringa vil ha tyding for relativt få menneske. Men Nav må gå gjennom rundt 1.900 saker for å finne dei det gjeld. Det er òg viktig å understreke at dette berre gjeld personar som har fått avslag på søknader på grunn av kort butid i Noreg, eller etter fleire år i utlandet. Det er ikkje snakk om personar som urett har fått tilbakebetalingskrav, eller om urett straffeforfølging, seier Isaksen.

Endringa gjeld berre uføretrygd, arbeidsavklaringspengar og ytingar for etterlatne. Det gjeld ikkje andre trygdeytingar, som alderspensjon, dagpengar og sjukepengar.

