Tredobling av fedme på verdsbasis

Rapporten viser at overvektsrelaterte sjukdommar er blant dei tre vanlegaste dødsårsakene i alle regionane i verda, utanom Afrika sør for Sahara

I Vest-Europa er det berre Storbritannia, Irland og Spania som har meir fedme i folket enn Noreg, ifølgje tal frå Verdshelseorganisasjonen.

Bekymra

Nasjonalforeningen for folkehelsen er djupt bekymra for utviklinga og kva ho vil ha å seie for den norske folkehelsa.

– Fedmeepidemien i Noreg og resten av verda er alvorleg, både for den enkelte og for samfunnet som heilskap. Vi står i fare at så mange får dårlegare helse at det vil få konsekvensar både for arbeidsmarknaden og helsetenestene, skriv foreininga i ei pressemelding.

Fedme fører til risiko for alvorlege sjukdommar som mellom anna hjarte- og karsjukdom, demens og kreft.

Gode helseval

– For å snu utviklinga trengst det meir tilrettelegging for at folk kan gjere gode helseval, opplyser generalsekretær Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

I rapporten kjem Verdsbanken med ei rekkje råd for å bremse fedmeauken. Tilrettelegging for aktivitet gjennom god arealplanlegging og aktiv bruk av avgifter for å påverke forbrukarval er blant tilrådingane som blir omtala.

– Vi er glade for at Verdsbanken er så tydeleg i tilrådingane sine. Også i Noreg vil det vere nyttig å følgje desse råda, om tydeleg merking av matvarer, avgifter som fremjar sunne vanar framfor usunne, og arealplanlegging som fremjar fysisk aktivitet, seier Gerhardsen.

