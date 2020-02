Éin av fire Frp-veljarar vil ha Sylvi Listhaug som partileiar

innenriks

Jensen har støtte frå 51 prosent av Frp-veljarane, medan 24 prosent meiner Listhaug er best eigna til å leie partiet mot stortingsvalet neste år. Det viser meiningsmålinga utført av Respons Analyse for VG.

Men partileiar Siv Jensen seier at det er ingen leiardebatt i Frp.

– Eg er glad for at vi har mange politikarar som står sterkt. Vi har eit godt grunnlag når den tida kjem. Det er ikkje noko diskusjon hos oss no, seier Jensen til VG.

Sylvi Listhaug seier Frp allereie har ein dyktig partileiar som står sterkt blant medlemmer, tillitsvalde og veljarar.

– Eg gler meg til å jobbe saman med henne fram mot valet i 2021 og håper på at vi skal oppnå eit godt valresultat, skriv Listhaug i ein e-post.

(©NPK)