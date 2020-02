48 kinesarar virusfast i Noreg

innenriks

Sakene som UDI har fått inn, er frå 31. januar til fredag 7. februar, opplyser pressekontakt Oda Gilleberg til VG.

Direktoratet opna førre veke for at virusfaste kinesarar kan søke om visumforlenging. Fleire flyselskap har innstilt flygingane sine til Kina etter virusutbrotet i Wuhan. Det har ført til utfordringar for kinesarar på ferie i Noreg.

UDI behandlar søknader om utvida arbeids-, studie- og turistvisum over 90 dagar, medan det er lokalt politi som behandlar søknader om utvida turistvisum under 90 dagar.

