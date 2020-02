innenriks

Det er det tyske designrådet som står bak prisen, og rådet trekker fram det vakre og moderne designen med særeigne illustrasjonar.

– Det at folk utanfor Noreg legg merke til og verdset designprosjektet i Altinn er ekstra morosamt. Alle som har jobba med å designe offentlege tenester, veit kor krevande det er å få komplekse løysing til å stå fram som enkle for brukarane, seier Alise Kjelling, som er ansvarleg for design og brukaroppleving i Altinn.

(©NPK)