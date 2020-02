Noreg skjerpar klimamålet for 2030

innenriks

– Vi meiner dette er eit rettferdig nivå i eit globale perspektiv, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) til NTB.

Han presenterte fredag ettermiddag det nye klimamålet saman med finansminister Jan Tore Sanner (H) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Bakteppet er at FN har sett søndag 9. februar som frist for innmelding av oppdaterte nasjonale klimamål under Parisavtalen frå 2015.

Noreg har fram til i dag hatt som mål at utsleppa av klimagassar skal reduserast med 40 prosent frå 1990-nivå innan 2030, i samarbeid med EU. Noreg melde dette målet inn til FN i juni 2016 og lovfesta det året etter.

No blir målet skjerpa til minst 50 prosent, med moglegheit for å skjerpe det ytterlegare til opp mot 55 prosent.

– Det er omtrent der Noreg bør liggje gitt det historiske ansvaret vårt, utsleppsnivået vårt og rikdommen vår, seier Rotevatn.

EU-kommisjonen har allereie gått inn for ei tilsvarande skjerping av EUs mål.

I innmeldinga til FN har regjeringa tatt atterhald om Stortingets samtykke til det nye målet.