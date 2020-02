Noreg skjerpar klimamålet for 2030 til minst 50 prosent

innenriks

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V), finansminister Jan Tore Sanner (H) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) presenterte det nye klimamålet på ein pressekonferanse fredag ettermiddag.

Bakteppet er at FN har sett søndag 9. februar som frist for innmelding av oppdaterte nasjonale klimamål under Parisavtalen frå 2015.

I dag har Noreg som mål at utsleppa av klimagassar skal reduserast med 40 prosent frå 1990-nivå innan 2030, i samarbeid med EU. Noreg melde dette målet inn til FN i juni 2016 og lovfesta det året etter.

Dette målet blir no skjerpa til minst 50 prosent, med moglegheit for å skjerpe det ytterlegare til opp mot 55 prosent.