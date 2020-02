Solberg på valkampinnspurt i Afrika

innenriks

Etter det Dagens Næringsliv får opplyst, reknar Utanriksdepartementet stemmene frå dei afrikanske landa som avgjerande for Noregs vinnarsjanse.

– Det er ein innspurt. Men det handlar mykje om å minne om kva ein har sagt før, så ein ikkje gløymer at ein har lova positiv støtte. Det er nokre land som klokleg nok ikkje har sagt så mykje. Men vi har òg nokon venner i Afrika som snakkar vår sak til andre land, seier Solberg til DN.

Noreg kjempar mot Irland og Canada om ein av to ledige plassar i FNs tryggingsråd for perioden 2021–22. Dei afrikanske landa utgjer 28 prosent av FNs hovudforsamling og er dermed den største stemmeblokka under valet.

Dette er andre år på rad at Solberg gjestar AU-møtet. Under møtet i Etiopia får ho konkurranse om merksemda frå Canadas statsminister Justin Trudeau.

Solberg kallar Canada ein stor og krevjande utfordrar.

– Vårt viktigaste kort, er at vi har vore konsistente. Canada har vore på og av den internasjonale agendaen med ulike regjeringar, også har dei kanskje ikkje før akkurat no bidratt så mykje på dei internasjonale arenaene, seier ho.

