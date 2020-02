Tilsett skal ha snoka i 60 pasientjournalar

innenriks

Forholdet vart oppdaga i fjor haust etter at Dalane distriktspsykiatriske (Dalane DPS) fekk tilbakemelding frå to pasientar, skriv Stavanger Aftenblad.

– Dette er svært alvorleg. Vi beklagar på det sterkaste overfor pasientar som er rørte av dette. Vi har stor forståing for den belastinga dette medfører for ei sårbar pasientgruppe, seier assisterande klinikksjef Sølve Braut ved Klinikk for psykisk helsevern vaksne til Stavanger aftanblad.

Avisa opplyser at Helse Stavanger vil politimelde personen for snokinga, i tillegg har Fylkesmannen i Rogaland vorte varsla om saka.

Personen er ikkje lenger tilsett ved Dalane DPS eller Helse Stavanger.

