Trondheim Ap ønskjer Trond Giske inn i fylkesstyret

innenriks

Valkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti har fått oversendt forslag frå lokallaga til nytt fylkesstyre.

– Det er 35 namn på lista. Ho viser at vi har eit stort mangfald av svært dyktige kandidatar. No ber vi om innspel frå lokalpartia til korleis styret skal sjå ut. Basert på det skal vi jobbe fram ei innstilling som er samlande for Trøndelag Ap, seier leiar i valkomiteen, Arild Grande, til Dagbladet.

Rangerer ikkje

Trond Giske står på lista til Trondheim Ap, saman med fem andre personar. Lokallaget rangerer ikkje mellom kandidatane, og har dermed ikkje spelt inn kven dei ønsker skal ta over som fylkesleiar.

Av dei forslaga som finst er det berre Melhus Ap som har forslag til leiarvervet. Melhus ønsker at Per Olav Skurdal Hopsø held fram som leiar, men han kunngjorde førre veke at han ikkje vil stille til attval.

Berre seks av femten medlemmer i styret til Trøndelag Ap vil halde fram. Både styreleiar Hopsø og nestleiar May Britt Lagesen har takka nei.

Største fylkeslag

No som leiarvervet står til val, har det opna ein diskusjon om Giske kan vere aktuell til å ta over. Han vil ikkje sjølv kommentere saka overfor NTB.

– Eg antar at dei som står på lista er spurt og har sagt seg villige til å gjere ein jobb for Trøndelag Ap. Eg vil ikkje kommentere enkeltpersonar, men det er gledeleg å sjå at så mange er villige til å bidra, seier Grande til Dagbladet.

Trøndelag Ap er det største fylkeslaget til partiet. Som fylkesleiar har ein òg plass i Arbeidarpartiets landsstyre.

Lokallaga er no i ferd med å sende inn innspel til valkomiteen, som skal ha innstillinga klar 16. mars. Årsmøtet blir halde 20. til 22. mars.

